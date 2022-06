Die Adidas-Aktie (DE000A1EWWW0) ist seit ihrem 20-Jahres-Hoch bei 334 Euro im August 2021 nahezu halbiert – das erste Quartal wurde durch die Lockdowns in Vietnam und China stark negativ beeinflusst. Aktuell werden 184 Euro für eine Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns bezahlt, was einer Marktkapitalisierung von 35 Mrd. entspricht. Zum Vergleich: Der Branchenprimus Nike und die Nummer 3 am Markt, Puma, kommen auf 175 Mrd. Euro bzw. 10 Mrd. Euro – beide haben im 12-Monats-Vergleich deutlich weniger Federn lassen müssen. Wer darauf setzt, dass die Adidas-Aktie bei den Corona-Tiefs vom März 2020 eine Unterstützung findet, kann mit Zertifikaten defensiv einsteigen.

mit 8 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MA950J2 bietet bei einem Preis von 168,80 Euro einen Sicherheitspuffer von 8,5 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 180 Euro ergibt sich eine Renditechance von 11,20 Euro oder 21,9 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 19.9.22 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Barausgleich.