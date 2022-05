Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. konnte sich nach dem Rücksetzer auf die Unterstützung von 65 US-Dollar zuletzt wieder fangen und stabilisieren. Aktuell hat sie sich an eine wichtige – möglicherweise richtungsweisende Widerstandszone – herangekämpft.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem „[…] Es kam, wie es kommen musste. Newmont durchbrach die 70 US-Dollar und entwickelte daraufhin Abwärtsmomentum in Richtung 65 US-Dollar. Noch kann die Aktie diese wichtige Unterstützung erfolgreich verteidigen. Ein Bruch der 65 US-Dollar würde weiteres Abwärtspotential in Richtung 60 US-Dollar eröffnen. Spätestens mit einem Rücksetzer unter die 60 US-Dollar würde es für Newmont Corp. dann aus charttechnischer Sicht eng werden. Kurzum. Entlastung muss her. Im besten Fall gelingt der Aktie ein rasches Comeback oberhalb von 71 US-Dollar. Solange diese Entlastung nicht eintritt, besteht das Risiko weiterer Abgaben. Bei einem Rücksetzer unter die 60 US-Dollar würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Die befürchtete Ausdehnung der Bewegung in Richtung 60 US-Dollar blieb noch einmal aus. Die Aktie konnte sich im Bereich von 65 US-Dollar stabilisieren. Ausgehend von dieser Unterstützung wagte Newmont Corp. einen Vorstoß auf der Oberseite.

Noch notiert die Aktie unterhalb der wichtigen Zone 70 US-Dollar / 71 US-Dollar. Die Erholung ist somit noch immer mit Vorsicht zu genießen. Ein signifikanter Ausbruch über die 71 US-Dollar würde allerdings die Karten dann noch einmal neu mischen und der Erholung deutlich mehr Relevanz verleihen. Obacht ist allerdings geboten, sollte Newmont Corp. nun doch noch einmal unter die 65 US-Dollar zurücksetzen müssen.