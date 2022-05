"Zahlen, Daten und Fakten"-Broschüre des IKK e.V. mit dem Schwerpunktthema Finanzierung erschienen

Berlin (ots) - Aktuelle Basis- und Finanzdaten zum Gesundheits- und Kassenwesen



Zum dreizehnten Mal ist nun die "Zahlen, Daten und Fakten"-Broschüre des IKK

e.V., der Interessenvertretung der Innungskrankenkassen, erschienen. In einem

großen Datenteil widmet sich die Broschüre wieder den wichtigen Fragen und

spannenden Informationen rund um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Das

Datenmaterial will langfristige Trends aufweisen: Wie entwickelt sich die

Einnahmenstruktur der GKV seit 2009? Wie gestalten sich die Leistungsausgaben

bei den Innungskrankenkassen bzw. ihren Mitbewerbern seit 2017? Wie hoch sind

die Fondszuweisungen zur Deckung der Leistungsausgaben je Kassenart seit 2010?

Das 56-seitige, aktualisierte und erweiterte Kompendium berücksichtigt die

neuesten Daten aus dem Jahr 2021. Es richtet sich an Akteure des

Gesundheitswesens, Politik- und Medienvertreter sowie an Brancheinteressierte.



Schwerpunktthema der Broschüre ist in diesem Jahr das Thema Finanzierung. Die

aktuelle Broschüre greift damit das Thema auf, das nicht nur die gesetzliche

Krankenversicherung (GKV) besonders stark umtreibt. "Seit Jahren zeichnet sich

eine negative Entwickelung ab: Während die Leistungsausgaben jährlich neue

Rekordwerte erreichen, gehen die Einnahmen sukzessive zurück. Die

Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg verschärfen diese Diskrepanz zusätzlich",

erklärt Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V. Er verweist auf eine aktuelle

Studie, die prognostiziert, dass das Finanzloch 2040 auf 217 Milliarden Euro

anwachsen könnte - vorausgesetzt, die Ausgaben wachsen in gleichem Umfang weiter

wie seit 2007.