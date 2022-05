Übernahme: Gold Fields schluckt Yamana Gold für 6,7 Mrd. Dollar!

Agnico Eagle geht leer aus

Die Übernahme dürfte für die meisten Investoren überraschend kommen. Bei Gold Fields hatte man eher einen Zusammenschluss mit den Landsleuten von AngloGold Ashanti erwartet. Yamana wiederum betreibt zusammen mit Agnico Eagle in Kanada die Malartic-Mine, den größten Gold-Tagebau Nordamerikas. Daher war eine Übernahme durch Agncio immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Allerdings könnte es sein, dass Agncio Eagle grundsätzlich eher an kleineren Zukäufen interessiert ist. Zumindest hatte dies Vorstandschef Sean Boyd um den Jahreswechsel in einem Interview angedeutet. Dementsprechend sind eher Übernahmen von einzelnen Projekten in Nordamerika denkbar als der Kauf eines Produzenten. Derzeit wird unter anderem das Tepal-Projekt von Defiance Silver (0,41 CAD | 0,43 Euro; CA2447672080) hoch gehandelt. Es handelt sich dabei um ein niedrig-graidges, aber sehr großes Gold-Kupfer-Vorkommen in Zentral-Mexiko. Defiance Silver hat bereits eine Wirtschaftlichkeitsrechnung veröffentlicht. Demnach könnten schon jetzt über zehn Jahre dort 79.000 Unzen Gold sowie 32 Mio. Pfund Kupfer abgebaut werden. Tepal ist damit für jeden größeren Gold-/Kupferproduzenten ein attraktives Übernahmeziel. Insgesamt weist die Ressource aktuell 1,8 Mio. Unzen Gold und 813 Mio. Pfund Kupfer aus. Allerdings ist das Explorationspotenzial noch nicht ausgereizt. Gerüchteweise hieß es, dass ein Verkauf im vierten Quartal 2022 möglich sei. Dies dürfte aber vor allem auch von der Lage am Goldmarkt abhängen. Die Defiance-Aktie hat zuletzt wieder an Boden verloren, wird aber vom Markt aufgrund seines Flaggschiffprojekts als Silberwert wahrgenommen. Mit einem Verkauf von Tepal will sich Defiance voll auf das Silberprojekt San Acacio in der Provinz Zacatecas konzentrieren.