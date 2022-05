Nordlicht beim Recruiting / Kreisverwaltung Nordfriesland trägt RExA-Gütesiegel (FOTO)

Paderborn/Husum (ots) - Die Bedeutung von Nachwuchswerbung und gut

strukturierten Einstellungsprozessen - neudeutsch: Recruiting - nimmt im

öffentlichen Dienst zu. Das gilt auch für Deutschlands nördlichsten Landkreis.

Daher hat sich die Kreisverwaltung Nordfriesland mit Sitz in Husum dem

Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) unterzogen und konnte sich dank

überzeugender Recruitingprozesse das gleichnamige Gütesiegel sichern.



Im Westen an die Nordsee und im Norden an Dänemark grenzend, trägt die

Kreisverwaltung Nordfriesland umfassend Verantwortung für die Belange ihrer mehr

als 167.000 Einwohner. Um die daraus erwachsenden Aufgaben zu meistern, bedarf

es erstklassiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Fachbereichen.

Bereits seit 2009 betreibt der Kreis eine strategisch angelegte Personalpolitik.