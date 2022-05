Studie Berufstätige verlegen Betriebssport vermehrt ins Homeoffice / Rückenschule und Ernährungsberatung zählen zu den besonders gefragten Angeboten des Arbeitgebers

Leverkusen (ots) - Während der Corona-Pandemie haben deutsche Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen großes Interesse an betrieblichen Online-Sportangeboten

entwickelt. 41 Prozent möchten vergleichbare Angebote vom Arbeitgeber nutzen

oder tun dies bereits. Bei Online-Workouts in der Mittagspause gilt das für 32

Prozent. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Fitness 2022" der

pronova BKK, für die im Januar 2022 insgesamt 1.000 Menschen ab 18 Jahren

befragt wurden.



Die betriebliche Gesundheitsförderung steht in Zeiten von Corona vor großen

Herausforderungen. Betriebssport war mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften

kaum möglich. Die Rückenschule oder das gesunde Lunchangebot in der Kantine

konnte fast niemand in Anspruch nehmen, weil die meisten Mitarbeitenden im

Homeoffice waren. Folglich ist das Interesse an fast allen Arbeitgeber-Angeboten

im Laufe der Corona-Pandemie gesunken. Ein Viertel der Berufstätigen hat an

keinem der gängigen Angebote Interesse .