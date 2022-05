Michael Stolte-Dehn übernimmt den Aufbau des Digital-Geschäftes bei der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe (FOTO)

Elmshorn (ots) - Zum 1. Juni 2022 übernimmt Michael Stolte-Dehn die Leitung derUnternehmensentwicklung bei DAS FUTTERHAUS. In seiner neuen Funktionverantwortet Stolte-Dehn künftig den Aufbau digitaler Kompetenzen undStrukturen, die Weiterentwicklung des bestehenden Geschäftsmodells sowie denAufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle und Services."Mit Michael Stolte-Dehn haben wir einen erfahrenen und begeistertenDigitalexperten für uns gewonnen. Mit seiner Expertise für Innovation undDigitalisierung werden wir den strategischen Einstieg ins digitale Geschäftgezielt vorantreiben, unsere Position im Markt stärken und die digitaleTransformation mit unseren Partnern erfolgreich gestalten", freut sichGeschäftsführer Kristof Eggerstedt über die Besetzung. "Mich haben die hochmotivierten Menschen bei DAS FUTTERHAUS überzeugt, mit ihrem Weitblick und demWillen, die Customer Journey für die digitale Kundenzentrierung neu zu denken.Mit einem engagierten Team werden wir gemeinsam an der Fortführung und demAusbau der Erfolgsgeschichte arbeiten", sagt der designierte CDO Stolte-Dehn.Digitale und kulturelle Transformation von Unternehmen, Führung von DigitalUnits und Expertise in Beirat und Mentor Aktivitäten: Stolte-Dehn bringt mehrals 15 Jahre ganzheitliche Erfahrung in einem breiten Spektrum von Rollen,Branchen und Disziplinen mit. Zuletzt war er beim digitalen BeratungshausEtribes für Digitalisierungsprojekte und den Aufbau neuer, digitalerGeschäftsmodelle im Handelsumfeld verantwortlich. Zuvor verantwortete er als CDObeim Hanseatischen Wein und Sekt Kontor Hawesko den Aufbau von zentralenPlattformen. Weitere Stationen waren das Fashion- und Sportunternehmen Engelhornals Bereichsleiter e-Commerce, seine Funktion als Consultant und Projekteiter iminternationalen Einkauf bei Lidl, sowie bei Tchibo im Marketing.Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: mailto:presse@futterhaus.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/5235535OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG