BITMARCK und RISE realisieren digitale Identität auf höchstem Schutzniveau, unter anderem integriert mit der ePA

Schwechat/Berlin (ots) - Die BITMARCK-Unternehmensgruppe sorgt gemeinsam mit

seinem Partner RISE für ein Novum im Zuge der digitalen Transformation des

Gesundheitswesens: Erstmals konnte der Login in die E-Rezept-App der gematik

mittels der im Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA) genutzten digitalen

Identität realisiert werden. Für Versicherte bedeutet das eine deutliche

Erleichterung: Ein Login kann für beide Anwendungen genutzt werden.



Zum Hintergrund: Der Login in die E-Rezept-App mittels ePA bietet eine

vollständige digitale Identität als Alternative zum bisher genutzten Login via

NFC-fähiger elektronischer Gesundheitskarte (eGK) plus PIN. Diese flexible,

hochsichere und erweiterbare Lösung stellt zugleich die Infrastruktur zur

gesetzlich geforderten Bereitstellung der digitalen Identität zum 01. Januar

2023 dar.