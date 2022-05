Nach der fulminanten Kursrallye der Chevron-Aktie Anfang dieses Jahres über die Vorgängerhochs von 133,88 US-Dollar auf einen Spitzenwert von 178,28 US-Dollar und somit ein erstes großes mittelfristiges Kursziel gelegen 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement hat sich kurzzeitig eine volatile Seitwärtskonsolidierung eingestellt. Allerdings lassen die steigenden Ölpreise die Gewinne der Ölkonzerne weiter sprudeln, wodurch Investoren offenbar auf eine Rallyefortsetzung bei Chevron setzen. Technische Ziele lassen sich nun an der nächsten Fibonacci-Marke ableiten und können durchaus für ein fortgesetztes Long-Investment genutzt werden.

Quartalszahlen im Blick

Die Preisspirale beim Rohöl dreht sich weiter, entsprechend könnte Chevron bei einem nachhaltigen Ausbruch über 174,76 US-Dollar weiter von der Gunst der Anleger profitieren und vorläufig in den Bereich von 181,50 und darüber an das nächsthöhere mittelfristige Ziel gelegenen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Marke von 184,73 US-Dollar zulegen. Entsprechend der Strategie bietet sich daher ein Long-Investment an, allerdings sollte man nicht von einem zunehmend fallenden Hebel ausgebremst werden. Hierzu könnte dann das Faktor Zertifikat Long WKN MD3LJ6 auf Chevron mit einem festen Hebel von 8,0 zum Einsatz kommen. Sollte die Chevron-Aktie allerdings unerwartet unter 151,35 US-Dollar zurücksetzen, würde eine empfindliche Konsolidierung zurück auf die Vorgängerhochs aus Anfang 2018 bei 133,88 US-Dollar wahrscheinlich.