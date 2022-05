Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Als potenzielle Wunscharbeitgeber stehen an deutschenUniversitäten vor allem die großen Automobilbauer und Internetkonzerne hoch imKurs. Beliebtester Arbeitgeber bei Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaftlernist dementsprechend Daimler/Mercedes-Benz. IT-Absolventen setzen dagegen Googleauf den Spitzenplatz, während Biontech den Rückenwind der Impfstoff-Entwicklungnutzt und bei Naturwissenschaftler*innen zum attraktivsten Arbeitgeberaufsteigt. Diese Ergebnisse ergab nun der aktuelle TrendenceAbsolventenbarometer, der traditionell die beliebtesten Arbeitgeber vonStudierenden hierzulande ermittelt. Neben den einzelnen Unternehmen dominierenim Branchen-Ranking der Studierenden sowohl bei den Wirtschafts- als auch beiden Ingenieurswissenschaften die Automobilbauer. IT-Absolvent*innen schätzennaheliegender Weise Unternehmen mit IT- und Internet-Dienstleistungen ammeisten, während es Absolventen aus Naturwissenschaften in erster Linie in diePharmaindustrie zieht."Unser Ranking zeigt ganz deutlich, dass sich vor allem die großen ConsumerBrands als starke Arbeitgebermarken etablieren. Das kommt nicht von ungefähr,denn um ihre herausgehobene Marktposition halten zu können, müssen gerade dieseUnternehmen in ihr Employer Branding investieren. Nur so bleiben sie attraktivfür gefragte Talente auf einem immer engeren Kandidatenmarkt", so RobrindroUllah, Geschäftsführer des Trendence Institutes zu den Ergebnissen des aktuellenAbsolventenbarometers.Bei Wirtschaftswissenschaftler*innen dominieren im Ranking der beliebtestenArbeitgeber vor allem die großen Internet- und Automarken. Allein unter denTop-5 des Trendence-Rankings finden sich mit Daimler, BMW und Porsche dreiAutomobilbauer wieder. Nur Apple gelingt es, als dem Unternehmen mit dem größtenZuwachs an Stimmen auf Platz 2, in diese "Auto-Phalanx" einzudringen. Den Platzan der Sonne verteidigt Daimler/Mercedes-Benz, während BMW den dritten Platzbehauptet und Porsche einen Platz von 5 auf 4 gutmacht. Der Sportartikel-Rieseadidas fällt dagegen von Rang 2 auf 5. Im Branchenranking stehen dieAutomobilhersteller vor Unternehmen aus dem Consulting-Umfeld undIT-Dienstleistern.Dominanz der Automobilbauer bei Ingenieur*innen ungebrochenAuch bei Absolvent*innen der Ingenieurswissenschaften stehen Automobilbauer und-zulieferer traditionell weit oben im Trendence-Ranking - so auch in diesemJahr. Beliebtester Arbeitgeber ist Daimler/Mercedes-Benz vor BMW sowie Porscheund Audi, die gemeinsam auf Rang 3 stehen. Auf Rang 8 landet mit Tesla das