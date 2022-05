Assistance-Leistungen gewinnen in unsicheren Zeiten weiter an Bedeutung (FOTO)

München (ots) -



Dies ist das Ergebnis der bereits zum 15. Mal erschienenen deutschlandweitenStudie "Assistance Barometer", herausgegeben von Europ Assistance Deutschland,einem Unternehmen der Generali Group. Wissenschaftlich begleitet wurde dierepräsentative Untersuchung durch den Studiengang Insurance and Banking derHochschule RheinMain.Vincenzo Reina, Vorstandsvorsitzender der Europ Assistance Deutschland: "Wirleben in einer Welt, die seit Jahren von einem starken Umbruch geprägt ist.Vieles verändert sich - teilweise in sehr kurzer Zeit. Dies spiegelt sich in derstetig wachsenden Nachfrage nach unseren Assistance-Produkten: Vor allem insolchen Zeiten wünschen sich unsere Kunden Sicherheit und jemanden, der sich imSinne einer 'lifetime partnership' in Notlagen um sie kümmert oder ihren Alltagkomfortabler macht."Das Bedürfnis nach persönlicher Unterstützung bestätigen auch die Erhebungen imAssistance Barometer. Demnach stellen für 70 Prozent der Verbraucherinnen undVerbraucher Assistance-Leistungen einen wichtigen Zusatznutzen dar. DieZustimmung hierfür erreicht im Jahr 2022 den höchsten Wert seit acht Jahren. Vorallem in den Bereichen der Kfz- und Reiseversicherungen spielt Assistance fürdie Deutschen mit Zustimmungswerten von 84 bzw. 89 Prozent eine sehr wichtigeRolle. Serviceleistungen der Gesundheits- wie der Seniorenassistance werdenebenso von knapp 80 Prozent der deutschen Haushalte eingefordert. ZunehmenderCyberkriminalität und der Digitalisierung vieler Lebensbereiche zum Trotz,erwarten hingegen lediglich 14 Prozent der Befragten Assistance- undServiceleistungen im Rahmen von Cyber-Versicherungen.Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart, Studiengangleiter Insurance and Banking undMitherausgeber des Assistance Barometers: "In unserer repräsentativen Befragungbundesdeutscher Haushalte erwarteten 94 Prozent der Befragten konkrete Service-und Hilfsleistungen von ihren Anbietern - seit Beginn der Studie, somit seit 15Jahren, ist dies aktuell der Spitzenwert der Serviceerwartung. Assistance alsindividueller Problemlöser ermöglicht den Finanzdienstleistern genau diesen, vonfast allen Deutschen geforderten Zugang zu einem serviceorientierten Ökosystem."Auch die große Mehrheit der deutschen Versicherungsunternehmen erachtetAssistance als wichtige Geschäftsmodellfunktion. Fast 90 Prozent der befragtenUnternehmensvertreterinnen und -vertreter schätzen die Bedeutung vonAssistance-Leistungen als "sehr hoch" oder "hoch" ein und sehen inAssistance-Angeboten ein Mittel zur Imageverbesserung und Steigerung derKundenzufriedenheit.Zur Einschätzung von Assistance- und Serviceleistungen wurden im Rahmen desAssistance Barometers analog zu den Vorjahren 502 private Haushalte, einerepräsentative Anzahl von Versicherungsunternehmen sowie 302Versicherungsvermittler durch Omniquest am Telefon befragt.Die vollständige Studie in Druckform kann per E-Mail (mailto:presse@europ-assistance.de ) zu einem Preis von EUR 340 inkl. MwSt.bestellt werden.