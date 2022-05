Dogern (ots) - Mit einem Umsatz von 195,9 MioEUR konnte die Sedus Stoll Gruppe

Umsatzgewinne von 6,5 % im Geschäftsjahr 2021 verzeichnen. Trotz der anhaltenden

Herausforderungen durch COVID-19 und außergewöhnlichen Kostensteigerungen in den

Bereichen Energie, Transport und Material, betrug der Konzernjahresüberschuss

2,6 MioEUR.



Die Sedus Stoll Gruppe baute in 2021 ihre Position als europäischer Player

weiter aus: Mit erzielten Erlösen von rund 88,6 MioEUR konnte die

Unternehmensgruppe einen Anstieg von 18,6 % im Ausland verbuchen. Gerade bei

internationalen Geschäftskunden stärkte die Unternehmensgruppe ihre

Marktstellung weiter.





" 2021 war für die gesamte Büromöbelbranche und auch für uns ein sehr gutesJahr," erklärt Christoph Kargruber, Vorstand Marketing und Vertrieb der SedusStoll Gruppe. "Wir konnten den Rückgang des Jahres 2020 zwar noch nicht ganzaufholen, aber wir nehmen das Jahr 2022 als aussichtsreich wahr und sindzuversichtlich, ein sehr gutes Umsatzniveau zu erzielen. Wenn alles aufgeht,haben wir die Corona-Pandemie in Summe somit gut überstanden."Die innovativen und trendorientierten Produktentwicklungen mit dem klaren Fokusauf die Anforderungen der neuen Arbeitswelten schlagen sich im deutlichenUmsatzwachstum 2021 der Sedus Stoll Gruppe nieder. Der durch die Corona-Pandemiebeschleunigte Wandel zum agilen Arbeiten hat die Nachfrage nach Systemprogrammenwie se:lab, das speziell für New Work Environments entwickelt wurde, weitergesteigert. Auch der Bedarf nach ergonomischen Möbeln für mobiles Arbeiten hat2021 weiter zugenommen. Nicht nur durch Endkonsumenten, sondern auch durchArbeitgeber. Das Bewusstsein der Arbeitgeber, dass ihre Mitarbeiter imHomeoffice auch ergonomische Büromöbel brauchen, ist weiter gewachsen.Auch in den kommenden Jahren investiert die Sedus Stoll Gruppe weiterantizyklisch in neue Lösungen für New Work und moderne Arbeitsplatzkonzepte. DieInnovationspipeline ist für die nächsten Jahre bereits gut gefüllt. Im zweitenHalbjahr 2022 sind weitere Markteinführungen geplant.Investitionen in allen BereichenDie Investitionen der Sedus Stoll Gruppe in immaterielle Vermögensgegenständeund Sachanlagen betrugen im Geschäftsjahr 2021 14,0 MioEUR. Sie lagen damit 3,2MioEUR über dem Vorjahreswert.Rund 8,5 MioEUR wurden davon 2021 für die um 9.000 m² erweiterten Fertigungs-und Lagerhallen, so wie die Produktionsanlage FUTURA II, am ostwestfälischenProduktionsstandort Geseke investiert. Die neuen Hallen sollen im Herbst 2022betriebsbereit sein.MitarbeiterMit insgesamt 926 ist die Zahl der Mitarbeiter in der Sedus Stoll Gruppe nahezukonstant geblieben.AusblickAb 2022 stellt die Sedus Stoll AG ihre Produktneuheiten in zweiLaunch-Intervallen pro Kalenderjahr vor - im Mai und Oktober. Durch dieFokussierung und Bündelung bietet das Unternehmen seinen Kunden mehrPlanungssicherheit: Die Sedus Stoll AG lanciert zu den Terminen Produktneuheitenpassend zu den aktuellen Trends und setzt mit den Lösungen neue Maßstäbe.Die Sedus Stoll Gruppe wird 2022 mit allen Unternehmensbereichen auf derinternationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten Orgatec vom 25. bis 29.Oktober in Köln vertreten sein. Die Unternehmensgruppe wird über alleProduktsegmente hinweg Lösungen für die Gestaltung zukunftsweisenderArbeitswelten vorstellen.Pressekontakt:Sedus Press OfficeBernadette Trepte, real communications, Barbarastraße 70, 50735 KölnTelefon 0221 26136742, E-Mail mailto:sedus@real-communications.com,http://www.real-communications.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43223/5235627OTS: Sedus Stoll AG