Tag des Direktvertriebs - Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) feiert sein 55-jähriges Bestehen mit 55 Mitgliedern

Berlin (ots) - Am Tag des Direktvertriebs, dem 31. Mai, feiert der Bundesverband

Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) sein 55-jähriges Jubiläum mit einer Social

Media Aktion und einer Glückwunschseite auf der Homepage des Verbands.



1967 wurde der BDD in Frankfurt a. M. als Arbeitskreis "Gut beraten - Zu Hause

gekauft" gegründet, um die Interessen von Direktvertriebsunternehmen in

Deutschland zu vertreten und Möglichkeiten zu eröffnen, die nur durch das

gemeinsame Vorantreiben gelingen können. In dieser Zeit hat der Verband

gemeinsam mit seinen Gründungsmitgliedern wie Vorwerk und Avon und seinen

insgesamt 55 Mitgliedsunternehmen und 44 Empfohlenen Kooperationspartnerinnen

und -partnern in den letzten Jahren einiges bewegt: