NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline angesichts einer Übernahme auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Der Zukauf des US-Unternehmens Affinivax biete bei wenig Risiken die Aussicht auf bedeutenden kommerziellen Erfolg, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erste Verkäufe des Pneumokokken-Impfstoffes seien allerdings erst für die späten 20er-Jahre zu erwarten./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 09:19 / BST