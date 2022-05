Heumilch startet mit gutem erstem Schnitt in die diesjährige Heuerntesaison

Ottobeuren (ots) - Heuwirtschaft punktet durch natürliche Fütterung und die

nachhaltige Wirtschaftsweise. Im Frühsommer wird die Basis für das Heu gelegt,

mit dem die Tiere im Winter gefüttert werden.



Bei der Heuwirtschaft handelt es sich um die ursprünglichste Form der

Milcherzeugung. An den Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen Heumilchkühe

den Sommer auf Wiesen, Weiden und Almen, wo eine Vielzahl an Gräsern und

Kräutern wächst. Im Winter werden die Tiere mit Heu versorgt. Als Ergänzung

erhalten sie Getreideschrot. Heumilch ist die einzige Milchsorte, die gänzlich

auf Gärfutter wie Silage verzichtet, und daher als Spezialmilch für die

Käseherstellung gilt.





Premium-Heu als Grundlage für hohe Qualität der HeumilchFür die Heumilchbauern sind der Mai und der Juni besonders wichtige Monate. Dennneben der kürzlich begonnenen Weidesaison für die Heumilchkühe startet nun auchdie Heuernte. "Hochqualitatives Heu ist das Grundfutter für unsere Kühe imWinter und die Basis für die hohe Qualität der Heumilch-Produkte in der kaltenJahreszeit", betont Markus Fischer, 1. Vorsitzender der ARGE HeumilchDeutschland. Ein wichtiges Kriterium, um Premium-Heu zu ernten, ist neben einemguten Erntestart auch die Artenvielfalt auf den Grünlandflächen derHeumilchregionen. "Unsere Heumilchbauern mähen viele Flächen erst dann, wenneine Vielzahl der Gräser und Kräuter in voller Blüte steht und die Artenvielfaltam größten ist. Außerdem werden nicht alle Felder auf einmal gemäht, sondernzeitlich gestaffelt und räumlich versetzt", so Fischer.Heuwirtschaft schont KlimaAber nicht nur die Förderung der Artenvielfalt ist ein essenzieller Teil derHeuwirtschaft, auch das Klima profitiert. Durch die Bewirtschaftung desDauergrünlands bleibt Kohlenstoff im Boden gebunden. Aufgrund des hohenHumusgehalts speichern Wiesen und Weiden in oberen Bodenschichten pro Hektaretwa ein Drittel mehr Kohlenstoff als Ackerböden. In tieferen Bodenschichtenspeichert das Grünland sogar mehr Kohlenstoff als der durchschnittlicheWaldboden.Auch das Tierwohl wird großgeschrieben: Laufställe, Auslauf und Weide sorgen fürausreichend Bewegung der Tiere, und das an mindestens 120 Tagen im Jahr.Dauernde Anbindehaltung ist nicht erlaubt.ARGE Heumilch setzt sich für Erhalt der Heuwirtschaft ein"Die ARGE Heumilch hat es sich zum Ziel gesetzt, Konsumentinnen und Konsumentendie Vorteile der Heuwirtschaft für Tier, Natur und Mensch näher zu bringen, umdie traditionelle Heuwirtschaft zu erhalten, erklärt Christiane Mösl,Geschäftsführerin der ARGE Heumilch. Nur mehr 3% der Milchgewinnung in Europa