Edgemont schließt Phase-II-Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Dungate in Houston, British Columbia ab

31. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia – Edgemont Gold Corp. (CSE: EDGM, FWB: EG8) („Edgemont“) hat ein fünf Löcher umfassendes Phase-II-Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Dungate erfolgreich beendet. Das Projekt liegt 6 km südöstlich der Stadt Houston in der kanadischen Provinz British Columbia. Es wurden insgesamt 2.046 Bohrmeter absolviert, um die während der Phase-I-Bohrungen im Jahr 2021 aufgefundene ausgedehnte Kupfer- und Goldmineralisierung genauer zu erkunden.

Nachstehend sehen Sie eine Karte mit den Standorten und dem Bohrverlauf sämtlicher Phase-II-Bohrlöcher:

Lageplan mit Standorten der Bohrungen 2022

Das erste Bohrloch des Programms, DG22-08, wurde bis in eine vertikale Tiefe von knapp über 500 Meter gebohrt, um eine verborgene Intrusion zu erkunden, die im Zuge von magnetischen Messungen unterhalb der Abraumschicht nördlich des Quarz-Feldspat-Porphyrs („QFP“) identifiziert wurde. Der QFP war wiederum während der Phase-I-Bohrungen im Jahr 2021 untersucht worden. Das Ziel ist eine starke magnetische Anomalie mit einem ausgeprägten zentralen, U-förmigen, „verarmten“ magnetischen Signal. Im Bohrloch wurde auf rund 350 Meter von Quarz geflutetes und verdrängtes Vulkangestein mit Pyriterzschnüren durchteuft, das mit der „verarmten“ magnetischen Signatur übereinstimmt.

Die übrigen vier Bohrlöcher dienten der Weiterverfolgung der im Jahr 2021 absolvierten Bohrungen (darunter auch 27 m mit 0,44 g/t Au in Loch DG21-04), die zur Auffindung einer strukturell kontrollierten Goldmineralisierung innerhalb und im Nahbereich des QFP geführt hatten (siehe unsere Pressemitteilung vom 28. März 2022). Hier die ersten Beobachtungen aus diesen Löchern:

- Bohrloch DG22-09 wurde von einer neuen Bohrplattform ausgehend 280 m südlich von Bohrloch DG22-08 niedergebracht (siehe Karte oben) und in einem Fallwinkel von -50 Grad bis in eine Tiefe von 450 m gebohrt. In diesem Bohrloch wurden alternierende Bänder aus Vulkangestein und QFP mit einer strukturell kontrollierten Alterierung aus Serizit, Kieselerde und Kalifeldspat und Zonen mit hoher Pyritkonzentration durchteuft.