MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, verzeichnet nach dem Start der Pilotverkäufe Direct-to-Consumer-Bestellungen für den Electric MOKE im Wert von mehr als einer halben Million Euro

TORONTO, ON (31. Mai 2022) - EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, DE: B96A) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS („MOKE France“) Bestellungen für den Electric MOKE im Gesamtwert von über € 500.000 verzeichnet hat, nachdem das Unternehmen erste Pilotverkäufe für den Electric MOKE im Direct-to-Consumer-Vertrieb gestartet hat.

Die Marke MOKE wurde in den 1960er-Jahren von Sir Alec Issigonis begründet und entwickelte sich dank ihres Kult-Designs an einigen der weltweit beliebtesten Küstenorte rasch zum unverzichtbaren Accessoire. MOKE France SAS besitzt die französischen Vertriebsrechte für den Electric MOKE, der in Großbritannien hergestellt wird, und bietet den Konsumenten den Electric MOKE seit Ende April 2022 online zum Kauf an.

Die Käufer des Electric MOKE müssen bei der Bestellung eine Anzahlung von € 990 für die Reservierung leisten, wobei der Restbetrag bei Lieferung ihres Electric MOKE zahlbar ist. MOKE France geht davon aus, dass die Pilotbestellungen innerhalb eines Jahres ausgeliefert werden.

Neben der Generierung von Aufträgen im Gesamtwert von bereits mehr als € 500.000 hat MOKE France eine bedeutende Pipeline potenzieller Kunden aufgebaut, sodass das Unternehmen in der bevorstehenden Sommersaison eine erfolgreiche Verkaufsperiode erwarten kann. Der Electric MOKE wird voraussichtlich in fünf verschiedenen Farben erhältlich sein und hat eine Reichweite von 144 km, was für die malerischen, gewundenen Straßen im Süden Frankreichs oder den Shuttle vom Strandhaus zum Wasser geradezu ideal ist.

Neben diesen Bestellungen bietet MOKE France auch einen Pilot-Aboservice, über den sowohl Konsumenten als auch Geschäftskunden über ein monatliches Abo Zugang zum Electric MOKE erhalten. Zu den ersten Geschäftskunden, die den Abschluss vollzogen haben, gehören die Luxusimmobilien-Akteure Bo-House und Tardieu Immobilier.

Der Electric MOKE – vertrieben von MOKE France SAS

„Die Konsumenten haben sich unglaublich empfänglich gegenüber unserem Direct-to-Consumer-Pilotverkauf gezeigt. Die intensive Nachfrage, die wir verzeichnen, ebnet den Weg für einen erfolgreichen ersten Sommer, in dem wir diese Kult-Elektrofahrzeuge vertreiben“, sagte Wouter Witvoet, CEO und Chairman von EV Technology Group. „Die Akzeptanz des Electric MOKE lässt nicht allein auf ein gutes zukünftiges Vertriebspotenzial für dieses Fahrzeug schließen, sondern ist auch eine Bestätigung unserer allgemeineren Strategie der Suche nach Kultmarken, denen wir dazu verhelfen, in das Zeitalter der Elektromobilität überzugehen.“