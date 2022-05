Portfoliounternehmen von CULT Food Science baut weltweit größten Bioreaktor für Fleisch aus Zellkulturen, während CULTs Sonderausschuss für geistiges Eigentum die Stärkesynthese erforscht

Vancouver, British Columbia, 31. Mai 2022 - CULT Food Science Corp. („CULT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Tochtergesellschaft GOOD Meat („GOOD Meat“ oder das „Portfoliounternehmen“) der US-amerikanischen CULT-Portfoliogesellschaft Eat Just, Inc. sich zum Bau des weltweit größten Bioreaktorkomplexes für Fleisch aus Zellkulturen verpflichtet hat. Die vierstöckige Anlage mit zehn Bioreaktoren soll Ende 2024 in Betrieb gehen und bis 2030 jährlich bis zu 13.700 Tonnen Hühner- und Rindfleisch züchten können.

GOOD Meat ist ein Unternehmen für zelluläre Landwirtschaft, das Fleisch durch die Züchtung von Zellen in Bioreaktoren produziert. Das Portfoliounternehmen verkauft seit Dezember 2020 Hühnerfleisch aus Zellkulturen in Singapur. Es ist das einzige Unternehmen, das die behördliche Genehmigung für den Verkauf seines Produkts an die Öffentlichkeit erhalten hat. Die zehn neuen Bioreaktoren im neuen Komplex von GOOD Meat sind für eine Kapazität von jeweils 250.000 Litern ausgelegt, und der Standort für die Anlage in den USA soll innerhalb der kommenden drei Monate fertiggestellt werden.1 CULTs Investition in GOOD Meat kommt zum richtigen Zeitpunkt, da es sich beide Unternehmen zum Ziel gesetzt haben, die Welt zu verbessern, indem sie der Nahrungsmittelkrise mithilfe der zellulären Landwirtschaft begegnen. Weitere Informationen über GOOD Meat finden Sie auf der Website des Unternehmens unter der URL https://goodmeat.co.