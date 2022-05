Berlin (ots) - 17,8 % der Bewerber haben schon einmal während der ersten 100

Tage den neuen Job gekündigt. Hauptgründe sind aktuell eine unzureichende

Einarbeitung sowie Erwartungen aus der Bewerbungsphase, die in der Realität des

neuen Jobs nicht erfüllt werden. Das zeigt eine aktuelle softgarden-Umfrage

unter 2.160 Bewerbern. Der Anteil derjenigen, die schon nach 100 Tagen oder

weniger ihren Arbeitgebern wieder den Rücken kehren, ist seit 2018 deutlich

gestiegen. Damals betrug er 11,6 % - so das Ergebnis der damals veröffentlichten

softgarden-Studie "Probezeit für Arbeitgeber".



Kandidatenmarkt und Onboarding





Das Onboarding wird also zunehmend zu Zitterpartie für Arbeitgeber. DerHintergrund: Immer mehr Arbeitnehmende haben heute die Wahl, die Bindung an dieneuen Arbeitgeber sinkt. Wenn das Angebot an attraktiven Jobs und Arbeitgeberndie Nachfrage dauerhaft und deutlich übersteigt, kommt das Onboarding zunehmendeiner Bewährungsprobe und Verlängerung des Recruitings gleich: Nach dem Hiringist vor dem Onboarding!Angebote für Neueinsteiger und RecruitingFür knapp die Hälfte der Bewerber (49,0 %) spielt das Onboarding eine Rolle inder Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber. 15,6 % haben sich schoneinmal gegen einen Arbeitgeber entschieden, weil ihnen nicht klar war, wie dasOnboarding funktionieren würde. In den meisten Stellenanzeigen glänzt das Themadurch Abwesenheit - oder wird so behandelt, dass sich Bewerbende kaum daranerinnern. Nur jede fünfte Stellenanzeige geht aktuell ausführlich aufsOnboarding ein.Realistische Vorausschau auf den Job? Fehlanzeige!89,2 % der Bewerbenden finden es wichtig, dass die Beschreibung des Jobs in derBewerbungsphase zu den Verhältnissen passt, die sie in den ersten Wochen imneuen Unternehmen vorfinden. In der Praxis machen jedoch nur 52,9 % dieseErfahrung. Die Zahl ist seit 2018 relativ konstant geblieben. Das Jobmarketingist also trotz intensiver Diskussionen in der HR-Community und der Forderungnach einer realistischen Vorausschau auf Job und Arbeitgeber in den vergangenenvier Jahren nicht authentischer geworden.Vorgesetzte als Schwachpunkt im OnboardingBesonders hoch priorisieren die Bewerbenden Aspekte des Vorgesetztenverhaltens,wie die klare Formulierung von Erwartungen (92,3 %) oder Feedback (90,3 %). Hierklafft eine große Lücke zwischen Erwartungen und Realität. Nur knapp über dieHälfte (50,3 %) bekommt tatsächlich Feedback vom Chef während der ersten 100Tage und nur 59,3 % werden die Erwartungen des Vorgesetzten klar.