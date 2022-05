Anheuser-Busch InBev unterzeichnet "Charta der Vielfalt" / Richtungsweisendes Zeichen zeitgleich zum Deutschen Diversity-Tag (FOTO)

Bremen (ots) - "Let's Celebrate Diversity": Unter diesem prägnanten Motto findet

in diesem Jahr am 31. Mai der Deutsche Diversity-Tag statt. Zeitgleich zum

Aktionstag tritt Anheuser-Busch InBev der "Charta der Vielfalt" bei, deren

Trägerverein diesen besonderen Tag seit nunmehr einem Jahrzehnt organisiert. Es

ist ein richtungsweisendes Zeichen des führenden Braukonzerns, bei dem Vielfalt,

Offenheit und Integration seit jeher weit über die Grenzen des eigenen

Unternehmens hinausgehen.



Unterzeichnet wird die Charta der Vielfalt durch Michel Pepa, Country Director

und Geschäftsführer bei Anheuser-Busch InBev Deutschland, und Maria Degener, die

Brewery Operations Director für Zentraleuropa ist und Geschäftsführerin des

Unternehmens. Der neue Purpose von AB InBev - "We dream big to create a future

with more cheers" - macht deutlich, welcher Kurs eingeschlagen ist: So soll die

gesellschaftliche Vielfalt, die Deutschland von Nord bis Süd auszeichnet, sich

auch weiter verstärkt in den Brauereien und Büros wiederfinden, in Bremen, in

Wernigerode, in Issum, wie in München. Anheuser-Busch InBev beschäftigt

hierzulande rund 2.300 Mitarbeiter*innen.