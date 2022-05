Energica präsentiert "Experia" - das neue, vollelektrische Motorrad, das das ultimative Langstreckenfahrgefühl vermittelt

Modena, Italien und New York (ots/PRNewswire) - Das Experia Green Tourer

Crossover-Elektromotorrad bietet die Leistung, den Komfort, das Styling und die

Funktionen eines traditionellen Sport-Touring-Bikes mit der größten Reichweite

aller Elektromotorräder



- Experia während des FIM MotoE World Cup Rennens in Mugello, Italien,

präsentiert

- Experia bietet mit 420 Kilometern in der Stadt und 208 Kilometern auf der

Autobahn die größte Reichweite und die schnellste Ladezeit aller

Elektromotorräder auf dem Markt

- Experia setzt den Rekord von Energica als einziger Hersteller von

Elektromotorrädern fort, der Fahrern alle drei Ladestufen bietet





Energica Motor Company S.p.A. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3550979-1&h=2978391979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3550979-1%26h%3D119572761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.energicamotorusa.com%252F%26a%3DEnergica%2BMotor%2BCompany%2BS.p.A.&a=Energica+Motor+Company+S.p.A.) , eineTochtergesellschaft von Ideanomics (NASDAQ: IDEX) und ein bahnbrechenderitalienischer Hersteller und Vertriebshändler von leistungsstarken, 100 %batterieelektrischen und hochgradig stilisierten Elektromotorrädern, gab heutedie Markteinführung seines neuesten Elektromotorrads, der Energica Experiabekannt. Die Experia, ein Green Tourer , erfüllt die Vision des Unternehmens vonKomfort und Ausdauer und ist die wendigste Maschine, die Energica je gebaut hat.Sie ermöglicht es dem Fahrer, seine Reiselust auszuleben, indem sie die größteReichweite aller Elektromotorräder auf dem Markt bietet.Die Experia wurde von Grund auf auf einer neuen Plattform mit einem neuenRahmen, einer neuen Lenkung, einer neuen Verkleidung und vielem mehr gebaut. Siebietet ein aufregendes Fahrerlebnis, egal wohin die Route führt, mit demNervenkitzel eines Sportbikes und dem Komfort eines traditionellen Tourenbikes.Sowohl der Fahrer als auch der Sozius werden ein aufregendes Fahrerlebnis haben,ohne auf höchsten Komfort verzichten zu müssen. Die Experia ist das vierte reinelektrisch betriebene Motorrad in der preisgekrönten Produktpalette vonEnergica, das auf dem italienischen Rennsport-Erbe des Unternehmens basiert. DerExperia befindet sich derzeit in der Produktion und wird voraussichtlich imHerbst an Händler in den USA ausgeliefert werden.Energica: Italienisches Erbe und innovative Produktlinie von ElektromotorrädernMit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Elektromotorradbranche hat dastechnische Team von Energica nachweislich Erfahrung mit der Entwicklung vonemissionsfreien Motorrädern in Rennqualität. Die emissionsfreie EV-Technologievon Energica in Kombination mit dem Stammbaum der Hochleistungsmobilität, der