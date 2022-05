GlaxoSmithKline übernimmt US-Impfspezialisten Affinivax

LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) kauft in den USA zu. Die Briten wollen dort für bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar (3,07 Mrd Euro) das Biopharmazie-Unternehmen Affinivax übernehmen, das derzeit an einer neuartigen Pneumokkoken-Impfung arbeitet. Eine entsprechende Übernahmevereinbarung sei bereits getroffen worden, teilte GSK am Dienstag in London mit.

Die Übernahmesumme teilt sich in eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar auf, später können dann noch bis zu 1,2 Milliarden Dollar in Abhängigkeit von bestimmten Etappenzielen fließen. Die GSK-Aktie notierte zuletzt moderat im Plus.