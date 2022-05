Steuerliche Berücksichtigung von Kindern beim Wechselmodell

Regenstauf (ots) - Trennen sich Eltern und lassen sich scheiden, so muss die

Kinderbetreuung geregelt werden. Beim eher seltenen Wechselmodell wechseln sich

die Elternteile des Kindes fortlaufend in einem gewissen Turnus, z.B.

wöchentlich, ab. Das Kind lebt dann eine Woche bei der Mutter und in der

nächsten Woche beim Vater und so weiter. Wenn beide Elternteile das Kind

organisatorisch und zeitlich betrachtet gleichermaßen betreuen, spricht man vom

echten Wechselmodell. Doch aufgepasst, dieses 50:50-Modell findet in der

Steuergesetzgebung kaum Berücksichtigung. Die Lohnsteuerhilfe Bayern erklärt,

worauf Eltern achten und was sie für eine geteilte steuerliche Berücksichtigung

unter sich regeln müssen.



Nur einer bekommt die Steuerklasse II