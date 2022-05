Leadgenerierung in der IT Content wichtiger denn je und gleichzeitig größte Hürde

München (ots) - https://kirendi.de/ , Partneragentur für B2B-Leadgenerierung in

der IT-Branche, hat eine Umfrage zur B2B-Leadgenerierung in der IT-Branche

durchgeführt, die zeigte, dass 57 Prozent der Unternehmen in der DACH-Region

Probleme bei der Content-Erstellung haben. Als Grund hierfür gibt mehr als die

Hälfte der Befragten die geringen personellen Kapazitäten in Marketing und

Vertrieb an.



Den Umfrageergebnissen zufolge fließen heute bei 58 Prozent der Unternehmen mehr

als die Hälfte des Marketingbudgets in die Leadgenerierung. Zu Recht, denn knapp

87 Prozent der Teilnehmenden sind der Überzeugung, dass das Thema

Leadgenerierung auch künftig eine große Rolle bei der Erreichung der Marketing-

und Vertriebsziele spielen wird. Da Leads bei 87 Prozent über das gesamte Jahr

verteilt generiert werden, erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen - ob Offline- und

Online-Events, Webinare, Whitepaper oder Social-Media-Kampagnen - sowohl über

eigene Plattformen als gemeinsam mit Partnern.