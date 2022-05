Eine starke und freie Fachpresse ist für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft unverzichtbar / B2B Media Days 2022 in Berlin gestartet

Berlin (ots) - Fachpresse-Sprecher Holger Knapp, Sprecher des MVFP-Vorstands

Philipp Welte und Bundesministerin Stark-Watzinger heben Bedeutung der

Fachmedien für den Wissenschaftsstandort Deutschland hervor | Jahreskongress der

Fachmedienbranche im Palais in der Kulturbrauerei in Berlin | Verleihung der

Fachpresse-Awards am Abend



Berlin, 31. Mai 2022 - Nach zwei Jahren Pandemie kommen heute Expertinnen und

Experten der Fachmedien-Branche bei den B2B Media Days, dem Highlightevent der

Deutschen Fachpresse, live vor Ort im Palais in der Kulturbrauerei in Berlin

zusammen. Auf dem Programm stehen Themen rund um den Fachjournalismus,

Digitalisierung, Branchenentwicklung, B2B Marketing und New Work. Die

zurückliegenden Jahre haben - verstärkt durch die Corona-Pandemie - deutliche

Bewegungen und Entwicklungen in der Fachmedienbranche ausgelöst. Durch das

Wachstum digitaler Produkte und wieder stattfindender Events konnte die

Fachmedienbranche 2021 mit einem Umsatzwachstum von 7,6 Prozent auf insgesamt

7,99 Milliarden Euro die gravierendsten wirtschaftlichen Auswirkungen der

Corona-Pandemie teilweise ausgleichen.