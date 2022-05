Franchisegeber werden Experte verrät 3 Tipps, worauf es bei einem guten Franchisesystem ankommt und wie man damit erfolgreich wird (FOTO)

Köln (ots) - Die Zahl der Unternehmensgründer in Deutschland steigt wieder. Das

zeigt: Menschen wollen ihr eigenes Business führen und selbstständig werden. Die

perfekte Gelegenheit für Franchisegeber - sie verfügen bereits über ein

schlüsselfertiges Business. Doch wie baut man ein Franchise erfolgreich auf und

wie spricht man potenzielle Selbstständige an?



"Wer als Unternehmer expandieren will, greift mit Franchising zu einer

risikoarmen und skalierbaren Lösung - wenn man es richtig angeht", erklärt

Christian Becker, Franchise-Experte. Gerne verrät er in diesem Gastbeitrag drei

Tipps, wie Unternehmen mit einem Franchisesystem erfolgreich expandieren.