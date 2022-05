Durch eine Partnerschaft mit dem international tätigen Blockchain-Spezialisten Blockgration Global Corp. verschafft sich Fandifi Technology ( CSE: FDM; FRA: TQ43 ) Zugang zu großen Pools von Blockchain- und Gaming-Nutzern in Indien, Philippinen und Indonesien. Auch diese Blockchain affinen Nutzer können somit ab sofort auf die crowdbasierte und systemgenerierte Plattform für Vorhersagen und Fan-Engagement von Fandifi zugreifen.

Blockgration bietet eine Reihe von Blockchain-as-a-Service-Lösungen (BaaS), die für verschiedene vertikale Branchen angepasst werden können. Das Unternehmen besitzt eine bestehende Plattform in Indien, den Philippinen und Indonesien und bietet vertikal integrierte White-Label-Lösungen für Unternehmenskunden für zahlreiche Web 3.0-Initiativen an. Im Rahmen der Vereinbarung wird Blockgration die geschäftliche Zusammenarbeit von Fandifi mit seinem umfangreichen internationalen Netzwerk von Unternehmenskunden erleichtern.

David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi kommentierte: „Die Partnerschaft mit Blockgration bietet FandifiTM die Möglichkeit, Zugang zu bedeutenden, sich überschneidenden demografischen Pools von Blockchain- und Gaming-Nutzern zu erhalten. Blockgrations bestehende Plattform in Indonesien, Indien und auf den Philippinen gibt uns einen ersten Zugriff in neuen Märkten und eine starke Präsenz vor Ort mit lokalen Partnern, um den Fußabdruck von Fandifi zu erweitern und zu vergrößern. Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und die Möglichkeiten in diesen spannenden Märkten zu erkunden.“

