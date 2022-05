Fandifi kooperiert mit Blockgration in Sachen Affiliate Marketing und Web 3.0-Initiativen für Indien, Philippinen und Indonesien

Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2022 - Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ43) ("Fandifi" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Fandifi mit Blockgration Global Corp. eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in den Bereichen Affiliate Marketing und Geschäftsentwicklung (die "Vereinbarung") geschlossen hat. Blockgration bietet Zugang zu einer Plattform für digitale Vermögenswerte, welche Investoren und Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind, Liquidität zur Verfügung stellen kann. Blockgration verschafft Unternehmenskunden vertikal integrierte White-Label-Lösungen für zahlreiche Web 3.0-Initiativen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Blockgration für Fandifif die geschäftliche Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden aus dem umfangreichen internationalen Netzwerk von Blockgration vermitteln.

“Die Partnerschaft mit Blockgration verschafft FandifiTM Zugang zu großen, sich demografisch überschneidenden Pools von Blockchain- und Gaming-Nutzern. Die bestehende Plattform von Blockgration in Indonesien, Indien und auf den Philippinen verschafft uns einen festen Platz in neuen Märkten und eine starke Präsenz vor Ort mit lokalen Partnern, um die Präsenz von Fandifi zu erweitern und auszubauen. Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und die Möglichkeiten in diesen spannenden Märkten zu erkunden", sagt David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi.

Über Blockgration

Blockgration bietet Zugang zu einer Plattform für digitale Vermögenswerte, welche Investoren und Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind, Liquidität zur Verfügung stellen kann. Blockgration verfügt derzeit über eine Reihe von Blockchain-as-a-Service-Lösungen (BaaS), die für verschiedene Branchen angepasst werden können. Die unternehmenseigene Plattform integriert mehrere produktbasierte, betriebliche Anwendungen, um den Kunden, Partnern, Abnehmern und Investoren Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Über Fandifi Technology Corp.

FandifiTM läuft auf einem zugehörigen neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities zu ermöglichen, unabhängig von der Art der Verbreitung. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen, Blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.