Die Aktien der Ölproduzenten haben derzeit das Momentum auf ihrer Seite. Hierzu zählt auch die Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton. Diese weist aktuell eine überaus spannende Chartkonstellation auf.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Halliburton überschrieben wir am 17.05. mit „Startet nun ein neuer Angriff auf das April-Hoch?“. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Wie wichtig die erfolgreiche Verteidigung der Zone um 33+ US-Dollar war, wird im oberen Chart deutlich. Ein Rücksetzer hätte die Aktie auf der Unterseite weiter in die Bredouille gebracht. Zudem hätte in diesem Fall eine weitere Ausdehnung der Korrekturbewegung in Richtung 30+ US-Dollar gedroht. So aber drehte die Aktie wieder nach oben ab. Mit der Rückkehr über die 35 US-Dollar wurde ein erster Achtungserfolg erzielt. Nun gilt es, den Widerstandsbereich 38 US-Dollar / 39 US-Dollar zu durchbrechen. Dieser verstellt der Aktie noch den Weg in Richtung April-Hoch (42,6 US-Dollar). Die charttechnische Lage lässt sich wie folgt zusammenfassen: Um das Aufwärtsmomentum weiter anzukurbeln, muss Halliburton über die 38 US-Dollar / 39 US-Dollar vorstoßen. Dagegen sollten Rücksetzer auf den Bereich von 33+ US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde Ungemach drohen.“

Halliburton nutzte die exzellenten Rahmenbedingungen und lancierte einen Vorstoß über das Widerstandscluster 38 US-Dollar / 39 US-Dollar. Dieses verstellte der Aktie damals noch den Weg in Richtung des April-Hochs (42,6 US-Dollar).

In den letzten Handelstagen gelang es Halliburton den Druck auf der Oberseite hoch zu halten. So konnte die Aktie auch die psychologisch wichtige Marke von 40 US-Dollar überwinden.

Kurzum. Halliburton bläst aktuell zum Angriff auf das April-Hoch. Sollte der Aktie der signifikante Ausbruch über die 42,6 US-Dollar gelingen, würde sich auf der Oberseite die Tür für Halliburton ganz weit öffnen. Um das Momentum nicht zu gefährden, bleiben Rücksetzer idealerweise auf 38 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.