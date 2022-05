Denarius gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt

TORONTO, KANADA, Montag, 30. Mai 2022 - Denarius Metals Corp. („Denarius“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver ... ) (TSXV: DSLV; OTCQB: DNRSF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und den dazugehörigen Lagebericht (Management's Discussion and Analysis (MD&A)) für die drei Monate bis 31. März 2022 veröffentlicht hat. Diese Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter www.denariusmetals.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden. Alle hierin enthaltenen Finanzzahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgedrückt.

Das Hauptaugenmerk von Denarius lag im ersten Quartal 2022 auf der Fortsetzung des 23.500 m umfassenden ersten Bohrprogramms auf dem Vorzeigeprojekt Lomero in Spanien. Das Unternehmen gab im ersten Quartal 2022 2,1 Millionen USD für Explorations- und Investitionsaufwendungen auf seinen Projekten aus, wovon etwa 1,7 Millionen USD auf das Projekt Lomero und 0,4 Millionen USD auf das Projekt Guia Antigua in Kolumbien entfielen. Bis dato hat Denarius Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 19.600 Meter niedergebracht, was 83 % des aktuellen Programms entspricht. Die vorläufigen Ergebnisse haben bestätigt, dass die massiven und semimassiven Sulfidzonen auf dem Projekt Lomero reich an Kupfer und in erheblichem Maße an Zink und Gold sind und die Mächtigkeit und die Gehalte in ausgewählten Bohrungen früherer Bohrkampagnen weitgehend bestätigen.

Denarius hat zwei geophysikalische Beratungsunternehmen mit der Durchführung von helikoptergestützten elektromagnetischen Zeitbereichsmessungen („TDEM“, Time-Domain Electromagnetic Survey) und bodengestützten gravimetrischen Untersuchungen beauftragt, um die Ausdehnung der Mineralisierung in der Lagerstätte Lomero-Poyatos zu bestimmen. Die metallurgischen Tests werden voraussichtlich Anfang Juni beginnen und ein viertes Bohrgerät wird mobilisiert, um bis Mitte Juni betriebsbereit zu sein.

Denarius verfügte am Ende des ersten Quartals 2022 über einen Barbestand von 11,6 Millionen USD und ist vollständig finanziert, um die laufenden Explorationskampagnen auf den Projekten Lomero und Guia Antigua durchzuführen. Das Unternehmen ist dabei, für das Projekt Lomero bis zum dritten Quartal dieses Jahres eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine Scoping-Studie zu erstellen.