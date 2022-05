BDZV-Präsident Mathias Döpfner wird sein Amt ab Herbst in neue Hände übergeben

Berlin (ots) - Der Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und

Zeitungsverleger (BDZV), Dr. Mathias Döpfner, wird sein Amt "ab Herbst in

geordneter Weise in neue Hände, vorzugsweise auch in neue Strukturen übergeben".



Döpfner, zugleich Vorstandsvorsitzender Axel Springer SE (Berlin), bat in einem

persönlichen Schreiben an die Verbandsmitglieder um Verständnis für seine

Entscheidung und führte dafür zwei zentrale Gründe an. Zum einen sei Axel

Springer mit seinem Wachstum in den USA und dem Kauf von POLITICO, "der größten

Akquisition in unserer Unternehmensgeschichte, in einer entscheidenden Phase,

die deutlich mehr Zeit und Präsenz von mir in Amerika erfordert". Er werde sich

daher nicht mehr in der für einen Präsidenten notwendigen Form und Intensität

für den Verband engagieren können.