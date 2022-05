Marburg (ots) - MARKTKOMMENTAR zur EU-Kleinanlegerstrategie / Von Prof. Dr.

Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVAMarburg, 31. Mai 2022 /

Altersvorsorge und Geldanlage in Deutschland: / Fünf Schritte, die Aktienkultur

zu stärken



In einem von besorgniserregender Geldentwertung und niedrigen Zinsen geprägten

Umfeld gewinnen auf Aktien basierende Geldanlage und Altersvorsorge weiter an

Bedeutung. Die Berliner Ampelparteien haben im Koalitionsvertrag gleich mehrere

Vorhaben zur Förderung der aktienbasierten Altersvorsorge vereinbart. Auch die

EU-Kommission verfolgt im Rahmen ihrer "Kleinanlegerstrategie" das Ziel eines

besseren Marktzugangs für Geldanlagen mit höherer Rendite.





Jeder Ansatz zu Förderung und Ausbau der Aktienkultur ist zu begrüßen. Kritischzu bewerten sind jedoch die Ausgangsthesen dieser politischen Bemühungen: "DerStaat ist der bessere Kapitalanleger als die Bürgerinnen und Bürger" lautet dienationale Botschaft, "Kleinanlegern wird der Marktzugang erschwert" dieeuropäische. Die Bürgerinnen und Bürger müssen jedoch nicht erst dazu angehaltenwerden, ihre Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. So zeigen die beidenregelmäßig durch das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Altersvorsorge(DIVA) erhobenen Indizes: Das Interesse der Menschen in Deutschland anaktienbasierten Geldanlagen, Vermögensaufbau und an Altersvorsorge steigtkontinuierlich.Deutlich wird dies auch in der Anzahl der Fondssparpläne , der Wertpapierdepotsund der Aktionäre, die mit hoher Dynamik wachsen, ganz ohne staatliches Zutun.Die Menschen in Deutschland haben verstanden, dass Aktien ihnen zur Vorsorgedienen. Diesen Trend sollte die Politik konsequent fördern.Fünf Punkte können wichtige Schritte zur Stärkung der Aktienkultur sein.1.) Der Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger Rechnung tragenJenseits des gesetzlichen Rentensystems sind die Bürgerinnen und Bürger selbstin der Lage, ihre Finanzthemen in die Hand zu nehmen. Ihnen ist bewusst, dass esohne zusätzliche private Vorsorge nicht geht. Deshalb sollten nicht staatlicheZwänge, Regulierungen und Vorgaben, sondern Freiräume und Mündigkeit derBürgerinnen und Bürger das Leitbild politischen Handelns sein. Schließlichwerden diesen schon jetzt fast zehn Prozent vom Gehalt für die gesetzliche Renteabgezogen. Warum also sollten die Bürgerinnen und Bürger noch zusätzlichzwangsverpflichtet werden?2.) Der Versuchung der Überregulierung widerstehenVerbraucherschutz ist gut und wichtig. Aufgrund von Regulierungen sieht sich derVerbraucher aber mit einer unüberschaubaren Menge an Informationen konfrontiert.