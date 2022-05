Höhere Zinsen gegen Inflation DeFi-FinTechKudona entwickeln digitales Sparbuch

Vilnius/Hamburg



+++ 3,8 Prozent Zinsen mit modernster Krypto-Technologie

+++ Weltweit einmalige Versicherung für Kundengelder

+++ Ersparnisse täglich verzinst und jederzeit auszahlbar

+++ Angebot für Privat- und Geschäftskunden in ganz Europa



Mit einer kostenlosen Spar-App mit Webanwendung möchte das litauische FinTech

Kudona, eine Tochter der deutschen rubarb GmbH, Sparern in der gesamten Eurozone

das Tor zur Welt der dezentralisierten Finanzmärkte (kurz: DeFi) öffnen. Das

Ziel: Auch Anleger ohne großes finanzielles Hintergrundwissen sollen schon heute

von der Zukunft der Finanz-Technologien profitieren und in Zeiten, die von

Negativzins und Inflation geprägt sind, Zinsen verdienen können. Zielgruppe sind

sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, welche insbesondere von

Negativzinsen betroffen sind. Die Anwendung wird einfach zu bedienen sein und

legt einen starken Fokus auf die Sicherheit der Kundengelder.