Huawei und Skyscanner gehen Flugpartnerschaft ein, um den Verbrauchern noch mehr Auswahl auf Petal Search zu bieten

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die neue Partnerschaft wird Millionen von

Petal Search-Nutzern helfen, die besten Flugoptionen mit den günstigsten Preisen

zu finden und zu vergleichen



Huawei, eines der größten Technologieunternehmen der Welt, ist eine

Partnerschaft eingegangen mit Skyscanner (https://www.skyscanner.net/) , dem

führenden globalen Reisemarktplatz, um den Huawei-Nutzern neue

Flugsuchfunktionen zur Verfügung zu stellen. Die Partnerschaft wird Millionen

von Reisenden helfen, die besten Optionen für Flüge, Hotels und Mietwagen über

Petal Search zu finden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die marktführenden Flugsuchfunktionen von Skyscanner sind jetzt sowohl in PetalSearch als auch in Petal Maps auf Huawei Mobile Services integriert. MitSkyscanner's umfangreichem Netzwerk von über 1.000 Anbietern könnenHuawei-Nutzer nun ganz einfach Flüge, Hotels und Mietwagenoptionen auf derganzen Welt suchen und vergleichen.Für Verbraucher, die eine Reise planen, hat Petal Search alles, was sie für ihrAbenteuer brauchen, sortiert und bietet einzigartige Empfehlungen undInspirationen auf dem Petal Search Reisekanal. Mit dem Angebot an globalen undlokalen Inhalten können Reisende authentische, auf ihre Vorlieben zugeschnitteneReiserouten zusammenstellen. Der Reisekanal kann über die Petal Search App, diePetal Search Webversion, den Huawei Assistant oder durch einfaches Wischen nachunten auf einem Huawei-Telefon aufgerufen werden.Skyscanner über Petal Search wird den 40 Millionen monatlich aktiven Nutzern vonHuawei Petal Search in 170 Ländern und den über 28 Millionen monatlich aktivenNutzern von Petal Maps in 160 Ländern zur Verfügung stehen. Petal Search wirdzunächst in Europa verfügbar sein, bevor es weltweit eingeführt wird. PetalSearch-Nutzer haben Zugang zu denselben Inhalten, der gleichen Abdeckung unddenselben wettbewerbsfähigen Preisen, die Skyscanner-Nutzer gewohnt sind.Sonja Balcer, Direktorin für Affiliate Marketing bei Skyscanner, kommentiert:"Wir freuen uns, mit Huawei zusammenzuarbeiten, um die Flugsuche in Petal Searchmit unserer branchenführenden API zu unterstützen. Die Nutzer von Petal Searchkönnen nun Millionen von Flugkombinationen zu Zielen in der ganzen Welt finden,und das mit den günstigsten Flugpreisen und schnellen Ergebnissen. UnsereZusammenarbeit kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Reisebranche, und wirfreuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren sowohl global als auchlokal gemeinsam zu gewinnen"Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der weltweite