TOMRA ruft zum Schließen weiterer Kreisläufe auf (FOTO)

München/Mülheim-Kärlich (ots) - TOMRA spielt, unterstützt durch diePfandregelung, eine Schlüsselrolle beim Schließen des Kreislaufs fürPET-Getränkeverpackungen, sei es in Deutschland oder anderen europäischenLändern. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen aber, dass weitereKreisläufe folgen müssen. Jetzt sollten politische Rahmenbedingungen, mutigeEntscheidungen und intelligente Investitionen in das Sammeln, Sortieren undRecycling genutzt werden, um die Kreislaufwirtschaft in allen Materialströmen zuverbessern und die heutigen Engpässe in der Lieferkette zu überwinden."Wir haben die Pflicht, mit allen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um dieAbfallberge zu reduzieren und sie in die wertvollen Ressourcen umzuwandeln, diesie sind" , erklärte Tove Andersen, CEO und President von TOMRA, auf derPressekonferenz, zu der TOMRA im Rahmen der IFAT eingeladen hat . Obwohl es beimRecycling beträchtliche Fortschritte gegeben hat, haben uns die Pandemie und dergegenwärtige Krieg in Europa gezeigt, dass es dringend notwendig ist, dieAbhängigkeit von Primärmaterialien zu verringern. "Heute investieren wir etwa 10% unseres Umsatzes in zukunftsorientierte Aktivitäten zur Steigerung derRessourceneffizienz, um den Markt für Kreislauflösungen voranzubringen, wofürwir gut gerüstet sind. Wir haben die Technologie, mit der wir die Sammel- undRückgewinnungsraten maximieren können. Wir sind in der Lage, jetzt zu handeln,das Abfallmanagement zu optimieren und bestehende Lücken zu schließen" , soAndersen abschließend.Nachdem der Europäische Green Deal weltweit Maßstäbe für die Klimapolitikgesetzt hat, treibt er in Verbindung mit verbindlichen Vorschriften undRichtlinien für Produzenten und Hersteller den Übergang zu einerKreislaufwirtschaft voran. TOMRA ruft alle Akteure in der Wertschöpfungskettedazu auf, diese Vorgaben als Chance zu sehen und ihre Umsetzung zu unterstützen."Wir haben gelernt, dass eine verpflichtende Gesetzgebung notwendig ist, umZiele zu erreichen und Märkte zu schaffen" , erklärt Dr. Volker Rehrmann, EVPund Leiter von TOMRA Recycling/Mining und Circular Economy. "Bevor wir jedochgrößere Mengen recyceln können, müssen wir so viel wie möglich sammeln. Es gibtzwar gut funktionierende Sammelsysteme, aber dies alleine reicht nicht. JedenTag verlieren wir wertvolle Ressourcen an Deponien und Verbrennungsanlagen, wosie vergraben und verbrannt werden. Das sind tief hängende Früchte. DieMaterialien müssen gesammelt, zurückgewonnen und recycelt werden."Die Maximierung der Kreislauffähigkeit der Materialien ist nicht auf Kunststoffebeschränkt. Es gibt noch weitere Materialströme, bei denen der Kreislauf