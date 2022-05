arena startet die Challenge "Swim 4 the Seas" auf Strava, um unsere Ozeane gemeinsam mit Sea Shepherd zu schützen

Tolentino, Italien (ots/PRNewswire) - Bei arena liegt uns Wasser am Herzen, und

unsere am häufigsten vorkommende natürliche Ressource ist ein wesentlicher

Bestandteil des Erbes und der DNA unserer Marke. arena ist daher stolz darauf,

zum Welttag der Ozeane im Juni dieses Jahres, Sea Shepherd bei seiner Mission zu

unterstützen, die Ozeane zu säubern und zu schützen, indem es in Partnerschaft

mit Strava eine 10-tägige "Swim 4 the Seas"- Challenge startet, die Erste ihrer

Art auf dem weltweiten sozialen Netzwerk für Sportler.



Vom 3. bis 12. Juni fordert arena Schwimmer auf der ganzen Welt heraus, 4 km in

10 Tagen auf Strava zu absolvieren. Als Gegenleistung für jede abgeschlossene

Challenge verpflichten sich arena und Sea Shepherd, das Äquivalent von 200

Einweg-Plastiktüten an ausrangierten Netzen, Fangleinen und illegalen FADs (Fish

Aggregating Devices, auch Fischsammler genannt) aus unseren Ozeanen zu

entfernen.