Teil 1 Quo vadis Social Media in der SHK Branche / Die Bedeutung nimmt zu - die Budgets sind (noch) gering (FOTO)

Neuss (ots) - YouTube, Instagram, TikTok & Co - die schillernden Social Media

Plattformen haben sich längst zu effektiven Marketingtools für Unternehmen

entwickelt. Beauty- und Lifestyle-Marken gehen dort schon lange erfolgreich auf

Tuchfühlung mit ihrer Klientel. Doch kann man mit launigen Kurzfilmen und

meinungsstarken InfluencerInnen auch handfeste Produkte aus der SHK-Branche

(Sanitär, Heizung und Klima) verkaufen? Die Kommunikationsagentur Blue Moon ist

dieser Frage auf der Fachmesse ifh Nürnberg in diesem Frühjahr mit einer Umfrage

unter 40 bedeutenden Unternehmen der Branche auf den Grund gegangen. Eine

zentrale Erkenntnis: Noch sind die Budgets im Bereich überschaubar, aber der

Markt ist in Bewegung.



Welchen Stellenwert hat Social Media bei Herstellern von Heizungsanlagen,

Bädern, Sanitärarmaturen und Energieeffizienztechnologien? Blue Moon stellte

rund 40 namhaften Unternehmen teils in persönlichen Interviews, teils online 18

Fragen zu ihrer Präsenz in den Sozialen Medien. Welche Kanäle nehmen die

Verantwortlichen in den Fokus? Wie hoch sind ihre Budgets? Und haben Influencer

Relevanz? Wie werden die Kanäle konkret bespielt?