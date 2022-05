MORGAN STANLEY stuft EASYJET auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Carolina Dores

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Nach der Erholung der Luftfahrtbranche von der Corona-Krise verlagere sich das Risiko nun in Richtung einer Rezession, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Sie habe nun das Abwärtspotenzial in einem Rezessionsszenario im Jahr 2023 untersucht. Ihre Analyse deute in einem solchen Fall auf einen Verlust des freien Barmittelzuflusses zwischen 10 und 40 Prozent der Marktkapitalisierung im kommenden Jahr hin. Sie rät defensiv zu bleiben - mit den Billigfliegern Easyjet und Ryanair./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 23:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.