Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Am 1. Juni 1962 hat die Serienproduktion im Kölner Motorenwerk begonnen.Seitdem sind in Köln mehr als 28 Millionen Motoren vom Montageband gelaufen- In sämtlichen Ausführungen: Von drei bis zwölf Zylinder, von einem bis sechsLiter Hubraum und mit einer Leistung von 40 bis 725 PS. Nicht nur für KölnerFord Modelle, auch für US-Ikonen wie Ford Bronco oder Ford Mustang- Ford Beschäftigte produzierten in Köln auch Motoren für andere Hersteller wieMatra, Saab oder Aston Martin, u.a. für einen ganz besonderen Dienstwagen vonKino-Geheimagent James Bond- Beim Festakt, zu dem alle rund 760 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desMotorenwerks eingeladen sind, wird historische Ausstellung eröffnet- Motorenwerk-Leiter Oliver Färber verweist auf Zukunftsperspektive fürBeschäftigte bei Transformation zum Ford Electrification Center am StandortKölnDer 1. Juni 1962 war ein ganz besonderer Tag in der inzwischen 91-jährigenUnternehmensgeschichte von Ford in Köln. An diesem Tag startete dieSerienproduktion im Kölner Motorenwerk. Als erster Motor lief ein 1,2 LiterV4-Motor mit 40 PS vom Montageband. Er diente als Antrieb des ebenfalls in Kölngefertigten Ford Taunus 12M. Seitdem hat das Kölner Motorenwerk mehr als 28Millionen Motoren produziert - und zwar in sämtlichen Ausführungen: Von drei biszwölf Zylinder, als V- und Reihenmotor, von einem bis sechs Liter Hubraum undmit einer Leistung von 40 bis 725 PS.Eines haben alle Motoren gemeinsam, wenn sie das Kölner Motorenwerk verlassen:Sie erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Ford und stehen deshalb fürabsolute Zuverlässigkeit. "Ohne das Engagement und das Miteinander der Menschen,die bei uns arbeiten und gearbeitet haben, wäre dies nicht möglich gewesen",betont Oliver Färber, Leiter des Motorenwerks. Um das 60 Jahre-Jubiläum zufeiern, hat Ford alle der rund 760 Beschäftigten des Motorenwerks zu einemFestakt am 1. Juni eingeladen. Dieser beginnt pünktlich um 11.11 Uhr. Diesetypisch "kölsche" Uhrzeit hat auch bei den Ford-Werken Tradition. Denn um dieseUhrzeit Uhr startete 1962 auch das Motorenwerk mit der Produktion des 1,2V4-Motors. Im Rahmen des Jubiläumsfestakts wird eine historische Ausstellungeröffnet. Auf rund 400 Quadratmeter erhalten die Beschäftigten hier einenÜberblick über alle Motorentypen "Made in Cologne" und damit Einblick in dieGeschichte des Motorenwerks.Diese Geschichte begann im September 1960 mit dem Bau der so genannten Halle W1.Bereits 13 Monate später waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Das Motorenwerkstand und umfasste ca. 56.000 Quadratmeter. Im Laufe der Jahrzehnte ist esgewachsen. Zunächst durch den Aufbau der Halle W2. Der Großteil dieser Halle