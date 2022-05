LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand gestiegen. Im Mai stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 7,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 7,8 Prozent gerechnet.

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Diskussionen auf einen weitgehenden Boykott von Öllieferungen aus Russland verständigt. Die Einigung bei einem Gipfel in Brüssel offenbart allerdings, dass es der EU nach drei Monaten zunehmend schwer fällt, mit einer Stimme auf den russischen Krieg gegen die Ukraine zu reagieren. Zwar bemühten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Staaten weiter um Geschlossenheit. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban konnte aber nur durch erhebliche Zugeständnisse dazu gebracht werden, den Embargo-Plänen zuzustimmen.

USA: Verbrauchervertrauen trübt sich weniger als erwartet ein

WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai weniger als erwartet eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 106,4 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen deutlicheren Rückgang auf 103,6 Punkte erwartet. Es trübten sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen ein.

USA: Anstieg der Häuserpreise schwächt sich etwas ab - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im März etwas weniger stark gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Preise um 1,5 Prozent an, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren sie noch um abwärts revidierte 1,9 Prozent gestiegen.

USA: Hauspreise steigen in Rekordtempo - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Am US-Immobilienmarkt setzt sich der Preisanstieg trotz anziehender Finanzierungskosten fort. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Häuserpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 21,2 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der stärkste Zuwachs seit Erhebungsbeginn vor etwa 35 Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 20 Prozent gerechnet.