Mercedes-Benz will bei Batterietechnologie eigene Kompetenzen ausbauen

Der Grundstein symbolisiere laut Källenius die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Mit rund 16 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Werk in Untertürkheim laut Mercedes-Benz der größte Standort im Produktionsverbund für den Antriebsstrang. "Untertürkheim wird auch in Zukunft das Zentrum der Mercedes-Benz Antriebsexpertise sein", sagte Källenius laut einer Mitteilung.

STUTTGART (dpa-AFX) - Mit einem Kompetenzzentrum für Batterietechnologien will Mercedes-Benz den Wandel zur Elektromobilität weiter vorantreiben. Vorstandschef Ola Källenius legte am Dienstag in Stuttgart den Grundstein für den sogenannten E-Campus. Das Zentrum im Stammwerk in Untertürkheim soll 2023 schrittweise in Betrieb genommen werden. Dort soll zu zukünftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen geforscht werden, diese aber auch entwickelt und produziert werden.

