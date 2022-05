Denn wie heute gemeldet wurde, ist die Finanzierung der Erweiterung des Taltson Hydro-Damms bei der Stadt Yellowknife durch die kanadische Regierung einen Schritt näher gerückt. In einem jüngst veröffentlichten Interview mit der CBC gab der Bundesminister für Infrastruktur zu diesem Projekt ein Update.

Zahlreiche Explorationsunternehmen sind auch im hohen Norden Kanadas unterwegs. Damit dort, unter teilweise unwirtlichen Bedingungen ein wirtschaftlicher Rohstoffabbau möglich ist, muss die Infrastruktur unbedingt stimmen. Rover Metals ( TSXV ROVR / WKN A2PGP1 ) , das Unternehmen erkundet unter anderem die Goldprojekte Cabin und Up Town in den kanadischen Northwest Territories, kann dazu nun positive Neuigkeiten melden.

Die geplante, zusätzliche, grüne Energie für Yellowknife stelle auch eine kosteneffizientere Stromquelle für Minen dar, die zukünftig in der Nähe der Stadt errichtet werden könnten, hieß es. Zudem gehöre saubere Energie zu den ESG-Faktoren, die große Goldproduzenten berücksichtigen würden, sollten sie Interesse an einem Goldprojekt in der Entwicklungsphase haben.

Die Erweiterung des Taltson Hydro-Damms in die Stadt Yellowknife hat auch das Potenzial, Wasserkraft in den Wasserkraftwerken Strutt und Snare freizusetzen, die sich in der Nähe von Rovers Projekten Cabin Gold, Slemon Gold und Camp Gold befinden, teilte das Unternehmen mit!

Die Exploration von Bodenschätzen und die Erschließung von Minen in den Northwest Territories ist nach wie vor eine Priorität auf allen Regierungsebenen (nicht nur auf Bundesebene). Im Jahr 2021 erhielt Rover zwei Explorationszuschüsse von der Territorialregierung, um die Exploration des Goldprojekts Cabin voranzutreiben.

Ebenfalls 2021 wurde die vom Bund finanzierte Tlicho All Season Road (TASR) für die Öffentlichkeit freigegeben. Die TASR verbindet die Städte Yellowknife und Hay River über den Highway NT3 mit dem Goldprojekt Cabin von Rover, dem Projekt NICO von Fortune Minerals und dem Goldprojekt Indin Lake von Nighthawk Gold.

Bei Rover ist man überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Bergbauindustrie die wirtschaftlichen Aussichten für Nordkanada weiter verbessern und zur Stärkung der Souveränität Kanadas im Norden beitragen wird. Ein Großteil der Welt versuche, auf ethisch vertretbare Weise neue Rohstoffvorkommen zu entdecken und zu erschließen und aus genau diesem Grund würden Unternehmen wie Rover Metals stark in die Exploration investieren, um die „Minen der Zukunft“ zu errichten.

Bis dahin hat Rover allerdings noch einen weiten Weg vor sich, auf dem das Unternehmen aber bereits große Fortschritte machen / starke Explorationsergebnisse melden konnte. Aktuell bohrt Rover wieder auf dem Cabin-Projekt, sodass in naher Zukunft mit Ergebnissen zu rechnen ist. Wir halten die Goldinvest-Leser auf dem Laufenden!

