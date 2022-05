Bielefeld (ots) - Bäckereien gehören zu den Betrieben, die immer mehr

Ausbildungsstellen anbieten, als sie tatsächlich besetzen können. Kein Wunder,

denn noch immer muss das Bäckerhandwerk mit Vorurteilen kämpfen. Als Bäcker zu

arbeiten, verbinden viele Menschen mit frühem Aufstehen und Mehl in der Lunge.



"Als Arbeitgeber sollte man sich vor allem gegen diese Vorurteile positionieren

und den Beruf für Fachkräfte wieder attraktiv gestalten. Das Bäckerhandwerk hat

vieles zu bieten - man muss es den jungen Talenten nur vermitteln", erklärt

Recruiting-Experte Eyüp Aramaz. Gerne verrät er in diesem Gastbeitrag fünf

Vorurteile, die Bäckereien jetzt aus dem Weg schaffen sollten.





Vorurteile mit sinnvollen Argumenten entkräftenWer Vorurteile und Klischees sinnvoll entkräften will, muss das, was er nachaußen trägt, auch im eigenen Betrieb praktizieren, so Aramaz. Glaubwürdigkeitsei damit das A und O. Er legt Betrieben deshalb nahe, sich mit den Vorurteilenüber den Bäckerberuf eingehend zu befassen und die Argumentation auf den eigenenErfahrungswerten aufzubauen. Betriebe sollten sich zudem in den mit Vorurteilenbehafteten Aspekten bemühen, Nachwuchskräften entgegenzukommen.1. Vorurteil: Nachts arbeiten müssenGerade das Bäckerhandwerk ist für seine angeblichen Nachtschichten bekannt -schließlich will die Kundschaft am frühen Morgen frisches Brot kaufen. Das sorgtbei vielen potenziellen Bewerbern bereits für eine Abwehrhaltung. Tatsache istjedoch, dass immer mehr Bäckereien den Trend weg von der Nachtschicht erkennenund sich darauf einstellen. Dies sollte auch so betont werden, um dem Vorurteilvorzubeugen, meint der Experte Eyüp Aramaz.Auch als Bäcker sei es durchaus möglich, Beruf und Familie miteinander zuvereinbaren, da viele Betriebe inzwischen ergänzend die Arbeit tagsüberermöglichen. Insbesondere Bäckereien, die neben einer Tagschicht Wünsche nachfreien Wochenenden in der Schichtplanung berücksichtigen, rät er deshalb dazu,dies auch nach außen zu tragen.2. Vorurteil: Schlechte BezahlungGleichzeitig gilt der Bäckerberuf gemeinhin als schlecht bezahlt. Auch dasstimmt längst nicht mehr, erklärt der Experte. Als Beispiel führt er Betriebean, die eine Ausbildungsvergütung von über 1000 EUR zahlen. Darüber hinaus istes in der Branche inzwischen üblich, neben der regulären Vergütung diverseZusatzzahlungen zu leisten - dazu gehören etwa Job-Tickets, ein Job-Rad oder diefinanzielle Unterstützung beim Erwerben des Führerscheins.Diese Aufschläge ermöglichen es, schon während der Ausbildung in der Bäckereiwesentlich besser zu verdienen als die meisten Auszubildenden in vergleichbaren