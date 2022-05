Bohrungen von Traction Uranium und Fission 3.0 treffen auf anomale Radioaktivität in Lazy Edward Bay

31. Mai 2022. Vancouver, British Columbia - Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) (CSE: TRAC) (OTC: TRT) (FWB: Z1K) und Fission 3.0 Corp. („Fission 3“) freuen sich, ein Update zu den Bohrungen auf dem Projekt Lazy Edward Bay in der Region südöstliches Athabasca-Becken bekannt zu geben, die am 17. Mai 2022 begonnen haben. Die Bohrungen auf dem Leiter Horse West trafen mit Bohrloch LEB22-004 in der Nähe der Diskordanz zwischen Sandstein und Grundgebirge in 164,6 m Tiefe auf eine anomale Radioaktivität, die in mit einer antithetischen Verwerfung in Zusammenhang steht.

Das Bohrloch LEB22-004 ist die vierte Bohrung, die im Rahmen des laufenden Sommerbohrprogramms niedergebracht wurde und eine erhöhte Radioaktivität durchteufte, die mit einer antithetischen Verwerfung an der Diskordanz zwischen 163,50 und 164,0 m Tiefe in Zusammenhang steht. Am Bohrkern wurde ein Maximalwert von 430 cps mit einem tragbaren Szintillometer von Radiation Solutions RS-125 gemessen. Dies entspricht einem Spitzenwert von 1320 cps mit der Bohrloch-Gammasonde innerhalb eines 1,6 m langen Intervalls von 162,56 m bis 164,16 m, der über 500 cps liegt. Diese Ergebnisse bestätigen die Resultate, die von Uranerz Exploration and Mining Limited aus der im Jahr 1989 niedergebrachten historischen Bohrung LE-73 berichtet wurde. Geochemische Analysen von Uranerz zeigten, dass die in LE-73 in der Nähe der Diskordanz angetroffenen radiometrischen Anomalien in erster Linie auf hohe Thoriumgehalte zurückzuführen sind, aber auch mit erhöhten Urangehalten einhergehen (170,4 m bis 170,6 m mit 40 ppm U und 733 ppm Th).

Die nachfolgende Bohrung LEB-005 wird derzeit von diesem Abschnitt in Fallrichtung niedergebracht, um das Liegende zu überprüfen, wo die antithetische Verwerfung das Grundgebirge durchschneidet, was ein ähnliches Milieu wie in der Uranmine McArthur River darstellt.

Die natürliche Gammastrahlung im Bohrkern, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde mit einem tragbaren RS-125-Szintillometer von Radiation Solutions in Counts per Second (cps, Zählimpulse pro Sekunde) gemessen. Die natürliche Gammastrahlung in den Bohrlochuntersuchungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde in Counts per Second (cps) mit einer QL40-GRA-Bohrloch-Gammasonde von Mount Sopris Instruments gemessen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Szintillometer-Messwerte nicht direkt oder gleichförmig mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein von radioaktivem Material verwendet werden sollten. Alle Abschnitte befinden sich im Bohrloch. Alle angegebenen Tiefen der Radioaktivitätsmessung an Bohrkernabschnitten sind nicht immer repräsentativ für die wahre Mächtigkeit.