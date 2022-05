Winner Medical erwirbt 55% der Anteile an Zhejiang Longterm Medical für 108,2 Millionen US-Dollar

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 10. April gab Winner Medical bekannt, dass

das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 55%igen

Beteiligung an Zhejiang Longterm Medical Technology Co. für 108,2 Millionen

US-Dollar unterzeichnet hat.



Winner Medical ist davon überzeugt, dass die Übernahme der Strategie des

Unternehmens entspricht, Branchenführer im Bereich der modernen Wundversorgung

zu werden. Winner Medical und Longterm Medical werden von den Größenvorteilen

und Synergieeffekten in Bezug auf den Kundenstamm im In- und Ausland, die

Marktkanäle, die Produkte, die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion

profitieren.