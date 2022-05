Probleme mit Kartenzahlung auch bei der Bahn

Berlin (ots) - Berlin - Die Probleme mit der Kartenzahlung dauern an. NachTagesspiegel-Informationen ist auch die Deutsche Bahn betroffen. "Leider kann esaktuell beim Bezahlen per EC- und Kreditkarte in den DB-Reisezentren zutechnischen Einschränkungen kommen", bestätigte eine Sprecherin dem Tagesspiegel(Mittwochausgabe). Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Fahrkarten könntendie Kunden alternativ auf bahn.de, im DB Navigator sowie an den Ticketautomatenbuchen.Auch bei der Drogeriemarktkette dm gibt es noch Einschränkungen. In allenMärkten könne zwar wieder mit der Girokarte bezahlt werden, sagteFinanz-Geschäftsführer Martin Dallmeier dem Tagesspiegel. Allerdings ist dieZahlung mit Kreditkarte derzeit noch nicht möglich. Man stehe im engen Austauschmit dem Terminal-Hersteller, damit auch das bald auch wieder funktioniert. NebenBarzahlung und der Zahlung mit der Girokarte könnten Kunden auch mit PaybackPunkten, PaybackPay, AliPay und mit Hilfe von dm-Geschenkkarten zahlen, soDallmeier. Darüber hinaus könnten Kunden über den Service "Express-Abholung"online im dm-Markt einkaufen und bezahlen und anschließend die Bestellung imMarkt abholen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon 030/29021-14908URL: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/panne-mit-kartenzahlungen-ohne-bargeld-geht-es-nicht/28387860.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/5236310OTS: Der Tagesspiegel