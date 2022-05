NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag vor ihrem schwachen Handelsstart rasch erholt. Anfängliche Sorgen angesichts kräftig gestiegener Ölpreise ließen im Handelsverlauf nach. Stattdessen orientierten sich die Anleger an den Kursgewinnen der Börsen in Asien und Europa am Vortag. Diese waren in den USA nicht nachvollzogen worden, da wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden war.

Der Dow Jones Industrial pendelte rund zwei Stunden vor dem Ende der Sitzung um seinen Schlussstand vom Freitag. Zuletzt zeigte er sich mit 0,03 Prozent auf 33 201,73 Punkte im Minus. Auf Monatssicht bahnt sich für ihn aktuell ein Plus von 0,7 Prozent an. Zu verdanken hat der bekannteste Wall-Street-Index das vor allem Schnäppchenjägern, die in der vergangenen Woche für das größte Wochenplus seit 2020 gesorgt hatten. Nach dem Kursrutsch zwischen Ende April bis Mitte Mai hatten sie die tieferen Kurse wieder zum Einstieg genutzt. Dabei halfen auch Signale der US-Notenbank (Fed), die die Anleger als Beleg für eine nur graduelle Straffung der US-Geldpolitik gewertet hatten.