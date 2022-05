Russischer Ökonom Putin kann Öl nicht leicht umleiten

Paris/Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Das auf EU-Ebene beschlossene Sanktionspaket wird Russland wirtschaftlich hart treffen und bringt Putin in eine nie dagewesene Situation. Zu diesem Schluss kommt der in Paris lehrende russische Ökonom Sergej Gurijew.



"Das wird dem russischen Haushalt einen sehr heftigen Schlag versetzen", sagte er der FAZ (Mittwochausgabe). Sein Öl ersatzweise nach China und Indien umzuleiten, werde für Russland nicht einfach werden, da die EU höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten weitere Maßnahmen verhängen werde, gegen russische Tanker, gegen den Transport von russischem Öl mit Schiffen anderer Länder und gegen die Versicherung solcher Transporte. In einem halben Jahr werde Putin vor der Wahl stehen, wem er die Gehälter kürzt - Soldaten, Beamten, Polizisten - oder ob er weniger Aufträge an seine Freunde vergibt.