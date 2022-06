LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum EU-Gipfel:

"Das löchrige Sanktionspaket darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die EU insgesamt in die richtige Richtung bewegt. Die Sanktionen insgesamt werden dafür sorgen, dass Russland wirtschaftlich abrutscht und technologisch den Anschluss verliert. Die EU arbeitet an der Lehre, dass die freie Welt sich zu wehren weiß, wenn Atommächte nationale Hirngespinste hemmungslos in verbrecherische Angriffskriege verwandeln."/yyzz/DP/men