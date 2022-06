OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" (Oldenburg) zur CDU:

"Die CDU hat wieder Boden unter den Füßen. Ob das nun ein Verdienst des neuen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz ist oder nicht, sei dahingestellt. Zumindest ist es dem Sauerländer gelungen, die Partei wieder zu einen und auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen. Und auch programmatisch scheint die Zeit der inhaltlichen Leere vorbei zu sein. Zudem ist wieder klar, wer in der Union das sagen hat: Es ist die CDU. Der kleine Partner in der Union, die CSU, muss zunächst seine Probleme in Bayern lösen, bevor er wieder das große Wort in Richtung Berlin schwingt."/yyzz/DP/men